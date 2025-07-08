Стоимость отдыха для северян значительно увеличилась

В прошлом считалось, что для северян поездки в другие регионы страны представляли собой значительную выгоду, но инфляция постепенно сводит на нет этот плюс. Теперь путешествия становятся все более затратными и сложными как в плане бюджета, так и с точки зрения организации.

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Например, с 2022 года поездка в Республику Беларусь подорожала в два раза, авиабилеты на курорты Черного моря выросли в цене на 50%, а стоимость туров в Турцию и Египет увеличилась на 30%.

По словам Ленáры Арнó, руководителя «Центра туризма» Югры, в настоящее время отпуск в Турции для пары обходится жителям севера в 130-160 тысяч рублей, в Египте — в 120-150 тысяч, а в Объединенных Арабских Эмиратах — также в 120-150 тысяч, при условии выбора тура с концепцией «всё включено». Путешествие в Сочи с питанием три раза в день стоит от 140 до 170 тысяч рублей.

Арно подчеркнула, что текущий средний счет за семейный отдых существенно увеличился. Если пять лет назад отпуск обходился семье в 200-250 тысяч рублей, то сегодня аналогичные поездки обойдутся в сумму от 500 тысяч рублей и больше.

В дополнение к этому, среди путешественников растет интерес к круизным турам.

Ранее мы писали, что черноморские курорты Турции теряют туристов. Также россияне потеряли интерес к отдыху в европейских странах.