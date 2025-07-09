Вместо Абхазии: куда теперь едут россияне после скандала

За первую неделю июля 2025 года спрос на туры в Абхазию среди россиян резко упал — бронирования сократились на 40%. Туристы массово переключаются на Турцию, Крым и Краснодарский край.

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Скандал вокруг Абхазии вызвал резкую реакцию российских туристов — за первую неделю июля 2025 года спрос на путёвки в республику упал на 40% по сравнению с прошлым годом. Многие отдыхающие, уже оплатившие туры, начали массово отказываться от поездок, выбирая альтернативные направления. В соцсетях набирают популярность хэштеги #БезАбхазии и #ОтпускБезОскорблений, призывающие к бойкоту абхазских курортов.

Турция, Египет и Крым становятся главными выгодополучателями. Туроператоры фиксируют стремительный рост спроса на другие направления. По данным РСТ, в июле поток россиян в Турцию увеличился на 15%, а бронирования в Сочи и Анапе выросли на 20%. Египет также демонстрирует рост популярности, предлагая россиянам альтернативу без политических рисков.

Эксперты прогнозируют, что если ситуация не изменится, Абхазия может потерять значительную часть российского турпотока в пиковый летний сезон. В то же время крымские и краснодарские курорты готовятся к наплыву отдыхающих, увеличивая объёмы обслуживания.

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