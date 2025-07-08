Призыв директора Фонда Кино Абхазии Александра Басарии отказаться от российских туристов, которые покупают дешевые путевки и экономят на отдыхе, — это глупое заявление, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру». Также депутат отметил, что это мнение одного человека, а не всего народа республики.

«В экономическом плане Абхазия заинтересована в значительном увеличении оборота между нашими странами, в том числе и в области туристических услуг. Но для этого надо поднимать сервис, — заявил Чепа. — Предложение по сокращению [турпотока] — это глупое заявление. Потому что это вызовет еще меньшее поступление средств в казну Абхазии».

Ранее директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария призвал отказаться от российских туристов, которые покупают дешевые путевки и экономят на отдыхе. Он назвал путешественников, которые не хотят посещать рестораны, клубы, вечеринки и экскурсии, «угрозой для национальной и экономической безопасности» республики. Из-за них, по его словам, малый бизнес терпит убытки.

В июне разгорелся громкий скандал из-за абхазской чиновницы, которая заявила, что республике не нужны нищие российские туристы. Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая сообщила, что большинство туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.