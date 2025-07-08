В Абхазии призвали отказаться от экономящих на отдыхе российских туристов

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария призвал отказаться от российских туристов, которые покупают дешевые путевки и экономят на отдыхе. Его видео опубликовано в Telegram-канале Sovmin.

Басария назвал туристов, которые не хотят посещать рестораны, клубы, вечеринки и экскурсии, угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики. Из-за них, по его словам, малый бизнес терпит убытки. Директор Фонда Кино посчитал, что отдыхающие, которые сэкономили на самой путевке, должны тратить свои деньги на развлечения в стране.

«Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил он.

Басария также обратился к представителям сферы туризма Абхазии с призывом в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с туроператорами из России.

В конце июня в соцсетях разгорелся громкий скандал из-за абхазской чиновницы, которая заявила, что республике не нужны нищие российские туристы. Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая объяснила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.

Слова сотрудницы министерства вызвали резкую критику в российских СМИ и соцсетях, люди призвали наказать ее. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков заявил, что значительная часть экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет россиян. Вскоре Лакербая была уволена.