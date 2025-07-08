Россияне потеряли интерес к отдыху в европейских странах

Туристы из России все чаще выбирают для отдыха экзотические страны, что говорит о снижении интереса к Европе. Теперь россиян больше интересует путешествие в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Россияне все чаще бронируют туры в экзотические страны. Если ранее отдых за границей подразумевал поездку в Европу, сейчас туристы массово отправляются в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Об этом сообщает 78.ru.

Для тех, кто стремится к новым впечатлениям, также доступны направления за пределами СНГ: Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Кавказ и Средняя Азия.

Азия открывает перед россиянами Таиланд, Вьетнам, Южную Корею, Индонезию и Шри-Ланку. Стабильно востребованы Турция и Израиль.

Тех, кто ценит экзотику, ждут сафари в Кении и Замбии, пляжный отдых на Маврикии и в Тунисе, экскурсии по историческим городам Марокко и Египта.

Если говорить о Латинской Америке, туристы выбирают отдых в Мексике, Кубе, Бразилии и Аргентине.

Ранее Владивосток столкнулся с настоящим туристическим бумом. Также Северная Корея делает ставку на российских туристов, открывая новые современные курорты и развивая транспортное сообщение с Россией.