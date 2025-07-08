Запущено прямое авиасообщение Сочи-Кувейт

Добраться до Кувейта прямым рейсом теперь можно из Сочи. Ранее вылететь в страну Персидского залива можно было только из Москвы.

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Авиаперевозки осуществляет Jazeera Airways.

В результате Сочи стал вторым городом в стране после Москвы, из которого можно улететь в этот эмират.

Согласно расписанию полетов, рейсы из Сочи и Кувейт будут выполняться дважды в неделю на Airbus A-320 вместимостью 174 пассажира. Рейсы запланированы на понедельник и четверг.

Путь из эмирата в город-курорт займет 3 часа, а из Сочи в Кувейт — 2 часа 50 минут, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова.

Напомним, с августа 2025 года саудовская авиакомпания Flynas начнёт выполнять регулярные рейсы по маршруту Эр-Рияд – Москва. Для российских туристических компаний это открывает новые перспективы.