Блогер из России перечислил запретные для туриста в Узбекистане вещи

Российский тревел-блогер Денис Забелин описал запретные для туриста в Узбекистане вещи. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Во-первых, нельзя завозить и запускать дроны на территории страны — их использование жестко регулируется законом. Кроме того, там запрещено «одеваться как на пляже в Анапе».

«Восток — дело тонкое. Узбекистан — страна с мусульманскими традициями, где отношение к одежде куда строже, чем в России или странах ЮВА», — пояснил автор.

Также в Узбекистане действует запрет на обмен валюты вне официальных банков и обменников.