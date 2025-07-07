«Меня вырвало». Бортпроводник назвал самый отвратительный поступок пассажира

Экс-бортпроводник авиакомпаний Qatar Airways и Virgin Australia рассказал об одном из самых травмирующих инцидентов, с которыми он сталкивался на борту самолетов за свою карьеру. Историей он поделился в подкасте в TikTok, на который обратило внимание издание Sky News Australia.

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Бывший сотрудник зарубежных перевозчиков по имени Марк признался, что однажды во время рейса в Индию ему пришлось иметь дело с «действительно негигиеничными людьми». Экс-бортпроводник пожаловался, что на полу туалета он обнаружил фекалии.

«Я помню, как специально выбрасывал дерьмо в мусорное ведро, и меня вырвало, потому что оно было вонючим», — такими словами описал отвратительный поступок одного из пассажиров Марк.

Мужчина посетовал, что некоторые люди не знают, как пользоваться западными туалетами, поэтому они просто испражняются на пол. В комментариях к публикации многие юзеры ответили, что такие неприятные ситуации — не редкость на определенных маршрутах.

«Я бортпроводник, и я уверяю вас, что это случается чаще, чем вы думаете», «Сталкивался с таким... Многие члены экипажа уволились из-за этих рейсов», — написали пользователи соцсети.

В январе 2024 года пассажир американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета. Ужасный запах возмутил попутчиков.