Онищенко предостерег россиян от поездок в Таиланд

Розовый лишай — экзотическое и малоизученное, но не опасное для жизни заболевание, способное пройти самостоятельно, сказал НСН Геннадий Онищенко.

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Розовый лишай должен стать еще одним напоминанием для любителей экзотического отдыха, что для туризма необходимо выбирать внутрироссийские направления, само же заболевание, хоть и неприятное, но не должно вызывать серьезных опасений — оно даже может пройти самостоятельно. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор активно мониторит эпидемиологическую обстановку, связанную с увеличением случаев розового лишая в Таиланде, сообщили в пресс-службе ведомстве. Кроме того, рекомендуется в случае появления симптомов — кашля, температуры, сыпи, насморка, жидкого стула и боли в горле — немедленно обращаться в больницу. Онищенко назвал розовый лишай неприятным, но не смертельным экзотическим заболеванием, которое может пройти самостоятельно.

«Розовый лишай — неприятное заболевание, которое входит в группу инфекционных эритем, ученые еще не до конца разобрались с его этиологией и патогенезом. В основном оно поражает кожу. Поскольку это экзотика, мы еще особо не приноровились его лечить. Давайте воспримем эту болезнь как очень корректное напоминание всем, особенно тем, кто любит посещать экзотические страны, что отдыхать надо в России, а не в Таиланде, откуда, помимо розового лишая, можно привезти еще целый список заболеваний. Само заболевание не вызывает тревоги в популяционном плане, оно вполне может пройти самостоятельно», — сказал Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что тигровые комары уже замечены в южных провинциях Франции, совпадающих по широте с южными регионами России, экзотические лихорадки сегодня активизировались в Индии, Юго-Восточной Азии (особенно в Таиланде) и Африке, ездить в эти регионы отдыхать не стоит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».