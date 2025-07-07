Туры в Афганистан назвали фейком

Афганистан не отвечает никаким нормам безопасности, поэтому ни одно турагентство не будет отправлять туда туристов, сказал НСН Алексан Мкртчян

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Туроператор, отправляя туристов за границу, несет ответственность за их жизнь и безопасность, поэтому никто не будет организовывать туры в Афганистан, сказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Ранее СМИ сообщили, что первые предложения туров в Афганистан уже появились на российском туррынке. Отмечается, что путешествие в Афганистан рассчитано на восемь дней и семь ночей. Стоимость поездки составляет около $2840 (223 тысячи рублей) на человека. Сообщалось, что первая группа участников (только мужчин) отправятся в тур уже через неделю. Мкртчян назвал эту информацию шуткой.

«Туры в Афганистан – это фейк, просто шутка. Ни одно турагентство не будет продавать туда туры. Согласно российскому законодательству, при отправлении человека за рубеж любой турагент должен сделать все, чтобы там было безопасно, чтобы не было угроз жизни и здоровью туриста. Если что-то случается с туристом, то турагенту грозит не просто огромный денежный штраф, а самая настоящая уголовная ответственность. В Афганистане, естественно, небезопасно. Там могут и похитить, и еще чего хуже», - сказал собеседник НСН.

По его словам, многим российским туристам нравятся экзотические поездки.

«Многие россияне ездят в безопасные африканские страны – в Кению, Руанду, Южноафриканскую республику. Существуют сафари для туристов – поездки к диким животным. Я лично был в гостях у горилл в Руанде. На группу из шести туристов были два сопровождающих с автоматами, чтобы обеспечить безопасность. Это не экстрим, это экзотика. Я считаю, что Россия должна получить прямое авиасообщение с Танзанией. Люди точно туда поедут, это будет популярное направление», - заключил Мкртчян.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что туристические визы в Саудовскую Аравию стали выдавать всего шесть лет назад, на страну еще не наложил отпечаток наплыв туристов, это интересная и своеобразная страна с уникальной природой и архитектурными достопримечательностями.