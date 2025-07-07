Саудовский перевозчик открыл продажу билетов из Москвы в Эр-Рияд

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Эр-Рияд. По данным системы бронирования лоукостера, полеты на Airbus 320 запланированы с 1 августа по понедельникам, средам и пятницам.

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Вылеты из Внуково назначены на 15:00 с прилетом в столицу Саудовской Аравии в 20:40 по местному времени. В дороге пассажирам придется провести 5 часов 40 минут. Минимальная стоимость авиабилета составит около 12 500 руб. в одну сторону и 34 100 руб. за round trip. Самый недорогой тариф включает провоз только ручной клади весом до 7 кг. При необходимости взять с собой багаж придется доплатить порядка 3500 руб.

Российским туристам для посещения Саудовской Аравии требуется виза, которую можно получить заранее онлайн или по прибытии в аэропорт. Стоимость оформления E-visa – 395 саудовских риалов (около 8300 руб.), а VisaOnArrivel – 300 (6300 руб.). Для пассажиров Saudia Airlines и Flynas, совершающих транзитный рейс, доступна однократная стоповер-виза за 39,50 саудовских риалов (830 руб.), дающая право находиться в стране 96 часов.

Авиакомпания Flynas позиционирует себя как бюджетный перевозчик с обширной маршрутной сетью. Туристам могут быть интересны такие направления, как Иордания, Индия, Кения, Марокко и другие.

Кроме того, в расписании Шереметьево указано, что с 14 октября саудовская Saudia планирует запустить рейсы в Эр-Рияд с частотой 5 раз в неделю. Но официального подтверждения и открытия продаж билетов пока нет.