«Желтые горы»  Кыргызстана: чем привлекает туристов дно древнего моря?

В Кыргызстане набирают популярность «Желтые горы» Сары-Тоо. Их уникальный пейзаж и археологические находки привлекают туристов и ученых со всего мира, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Тимаев.

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Геологи называют эти земли музеем под открытым небом. По классификации, это одна из древнейших формаций Центральной Азии. Ее возраст превышает 240 миллионов лет.

Лада Хасанова, гид по культурному наследию коридоров Великого шелкового пути:

«Это одно из редких мест, где мы с одной точки можем проследить всю геологическую историю нашей земли. Мы видим здесь прекрасные скалы, невысокие, разноцветные, и это все дно древнего палеонтологического Ферганского моря».

Мадыген спрятан глубоко в горах, в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. Добраться до него непросто, дорога грунтовая. Туристов сюда возят группами.

Ханс Шульц, турист из Новой Зеландии:

«Очень красиво. Мне тут нравится. Тут есть на самом деле все. Есть горы, немножко лес, есть много сельского хозяйства, и есть такие геологические моменты, очень красиво, где видно связь с прошлым».

Сегодня геопарк Мадыген занимает территорию более восьми тысяч гектаров. Он официально признан памятником природы. Здесь работают ученые, проводятся международные экспедиции, создаются экологические маршруты. Появились смотровые площадки, развивается инфраструктура для туристов.

В некоторых горах Баткенской области, на высоте почти двух тысяч метров, попадаются очень интересные находки. Например, панцири морских моллюсков. По мнению ученых, им более миллиона лет, и это доказательство того, что здесь когда-то было древнее море.

По мнению геологов, в далекие времена моллюски образовывали плотные колонии. После резких изменений уровня воды или температуры они массово вымирали, и их раковины оседали, образуя толщу будущих гор.

Сейчас парк Мадыген активно готовят к подаче заявки на вступление в сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО. Если статус будет присвоен, Кыргызстан официально войдет в мировую карту геонаследия, а Баткенская область получит новые возможности для устойчивого развития, науки и туризма.