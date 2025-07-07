Куда поехать в Северной Корее любителям активного отдыха

Новый курортный комплекс на Кальмасском полуострове, открытый лично Ким Чен Ыном, уже принимает туристов. Северная Корея расширяет туристические возможности для россиян: помимо традиционных экскурсий, страна предлагает горнолыжные курорты, пляжный отдых и активные программы.

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Для любителей активного отдыха доступен горнолыжный курорт Масик-рен с современной инфраструктурой, включающей трассы, каток и бассейн. Стоимость тура – 123 000 рублей. Приморская зона «Мазон» в 150 км от Вонсана предлагает пляжный отдых и городские экскурсии за 130 000 рублей.

Исторические маршруты включают тур в демилитаризованную зону (66 000 рублей), который станет доступен с 2026 года, и программу к 80-летию освобождения КНДР (100 000 рублей) с посещением знаковых мест. Для детей организован международный лагерь «Сондовон» с аквапарком и океанариумом (67 000 рублей).

Кроме того, необычный вариант свадебного путешествия предлагается российским молодоженам. Свадебный тур в Северную Корею из Москвы обойдется в 530 тысяч рублей. В стоимость входит проживание на пляжном курорте Расон, транспортные расходы, оформление виз через аккредитованных операторов и проведение традиционной свадебной церемонии.

Напомним, В КНДР состоялась торжественная церемония открытия новой Вонсан-Кальмаской курортной зоны. Грандиозный комплекс площадью 2,5 кв. км раскинулся вдоль пятикилометровой песчаной полосы, предлагая гостям современный аквапарк, многочисленные зоны отдыха и две крупные гостиницы.

Пока туристам предлагают программы на 7–11 дней. Попасть в КНДР можно либо по железной дороге, либо на самолете. Наиболее удобный маршрут – через Владивосток, а в ближайшее время планируется запуск прямых рейсов Москва – Пхеньян.