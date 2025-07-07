КНДР открыла крупный прибрежный курортный комплекс на 20 тысяч мест с аквапарками и развлекательными центрами. Российским туристам предлагают разнообразные программы – от пляжного отдыха до исторических экскурсий по знаковым местам страны.

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Северная Корея делает ставку на российских туристов, открывая новые современные курорты и развивая транспортное сообщение с Россией. Флагманским проектом стал масштабный прибрежный комплекс на Кальмасском полуострове, торжественно открытый Ким Чен Ыном 1 июля. Курорт включает отели премиум-класса, крупнейший в стране аквапарк и разнообразную развлекательную инфраструктуру.

Российским путешественникам предлагают несколько вариантов отдыха: горнолыжный курорт Масик-рён (от 123 тыс. руб.), пляжный комплекс «Мазон» (130 тыс. руб.) и уникальные исторические туры, включая посещение демилитаризованной зоны. Особый интерес представляет детский лагерь «Сондовон» с океанариумом и скалодромом. Развитие железнодорожного сообщения и строительство автомобильного моста между странами сделают эти поездки еще доступнее, пишет vladnews.ru.

Северная Корея может стать привлекательной альтернативой традиционным направлениям, предлагая экзотический опыт и высокий уровень безопасности. При этом стоимость туров сопоставима с ценами на отдых в популярных азиатских странах, а уникальность впечатлений гарантирована – КНДР остается одной из самых закрытых и загадочных стран мира. Первые группы российских туристов уже оценили новые возможности, а туроператоры прогнозируют рост спроса на это направление в ближайшие годы.