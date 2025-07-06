Российских туристов начали зазывать в Афганистан

Россиянам начали предлагать туры в Афганистан. Первые предложения уже появились на туристическом рынке, пишет Shot.

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Так, поездка длительностью 8 дней и 7 ночей обойдется в среднем в 220-250 тысяч рублей. При этом в стоимость не включены: международный перелет до Кабула, медицинская страховка, виза Афганистана и охрана. Все это придется оплатить на месте отдельно.

Предположительно, первая группа туристов отправится в такое путешествие уже через неделю.

Ранее российский путешественник Игорь Манаширов побывал в Афганистане в качестве туриста и раскрыл происходящее в подпольных кальянных страны.