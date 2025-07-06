«Мрачный туризм» с леденящими душу историями набирает популярность в Италии

Специалисты считают, что востребованность такого рода туризма объясняется стремлением людей ощутить жизнь и извлечь уроки из прошлых ошибок.

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В Италии набирает популярность так называемый, "мрачный туризм», когда люди посещают места, связанные с трагическими событиями. Этот формат включает в себя посещение эпицентров катастроф с целью фотосъемки или даже с возможностью провести ночь в доме, где произошло жестокое преступление.

Всплеск интереса к подобному туризму произошел после крушения лайнера Costa Concordia в 2012 году. Тогда огромное количество людей приезжали, чтобы сфотографироваться на фоне затонувшего судна у острова Джильо.

Среди других популярных мест – вилла в Нови-Лигуре, где в 2001 году произошло двойное убийство, дом в Аветране, где погибла 15-летняя Сара Скацци, а также место трагедии в Перудже, связанной со смертью британской студентки Мередит Керчер.

Итальянцев также привлекает район плотины Вайонт во Фриули, где в 1963 году катастрофа унесла около 2000 жизней. Прикоснуться к трагическим событиям древности можно, посетив Помпеи и Геркуланум, погребенные под пеплом Везувия в 79 году нашей эры.

Вызывает интерес у туристов и бывшая карантинная станция для больных чумой на острове Повелья в Венецианской лагуне, это мест породило немало легенд о разгуливающих там призраках. Специалисты считают, что востребованность такого рода туризма объясняется стремлением людей ощутить жизнь и извлечь уроки из прошлых ошибок. Однако есть и критики, осуждающие этот формат, полагая, что посетители проявляют недостаточно сочувствия и не осознают масштабы трагедий, пишет «РГ».

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