В Италии набирает популярность "мрачный туризм"

Переночевать в жилище, ставшем местом жестокого преступления, или запечатлеть себя на снимке у эпицентра трагедии - совсем недавно подобные затеи воспринимались как абсурдные и кощунственные. Тем не менее сегодня "мрачный туризм" ("dark tourism") превращается в заметное явление и в Италии. Этот туристический формат, давно укоренившийся в Соединенных Штатах и Британии, теперь набирает обороты и на итальянском полуострове.

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Дело не ограничивается привычными походами по погостам, подземельям или музеям криминалистики. Все больше путешественников влечет к локациям, где в свое время разворачивались нашумевшие драмы, к эпицентрам трагических происшествий, стихийных бедствий и даже массовых убийств. В Америке, к примеру, за 600 долларов предлагают переночевать в доме, где в 1912 году лишились жизни восемь человек, при этом подобный опыт преподносится как "испытание для отчаянных смельчаков".

В Италии увлечение "мрачным туризмом" начало приобретать заметные обороты после трагического крушения лайнера Costa Concordia в 2012 году. Тогда тысячи любопытных устремились на остров Джильо, чтобы сделать фотографии на фоне затонувшего судна. К другим знаковым местам относятся вилла в Нови-Лигуре, где в 2001 году произошло двойное убийство, дом в Аветране, связанный с гибелью 15-летней Сары Скацци, а также место трагедии в Перудже, где погибла британская студентка Мередит Керчер.

Многие жители Италии посещают район плотины Вайонт во Фриули, где в 1963 году за одну ночь погибли 2000 человек. На сайте, организующем туры, говорится, что они были созданы "для того, чтобы жертвы не были забыты". Привлекает внимание итальянцев также Геркуланум и Помпеи, пострадавшие от извержения Везувия в 79 году нашей эры. Не меньшим спросом пользуется и остров Повелья (Венецианская лагуна), там располагается бывшая карантинная станция для больных чумой, которая окутана легендами о привидениях и считается одним из самых "заколдованных" мест в мире.

В последние годы в Италии увеличивается число книг, телепрограмм и даже специальных каналов, освещающих самые резонансные преступления и катастрофы. Специалисты подчеркивают, что интерес к столь экстравагантному виду туризма обусловлен не только и не столько стремлением испытать острые ощущения, но и желанием переосмыслить трагические эпизоды истории.

По мнению некоторых экспертов, популярность туризм вызван желанием по-настоящему встретиться со смертью, чтобы сильнее содрогнуться от трагедии. Для других же это просто способ почувствовать себя живым. Другие видят в этом способ отдать дань уважения невинным жертвам, а также научиться не повторять ошибок прошлого.

Но есть у этого медали и оборотная сторона. Туристические компании, гиды и владельцы мест, которые получают доход от подобного турпакета, часто подвергаются порицанию за коммерциализацию горя. Критики считают, что некоторые туристы посещают такие места без должного уровня эмпатии и понимания масштаба трагедии, что обесценивает их стремление переосмыслить исторические события. В некоторых случаях, особенно если трагедия произошла относительно недавно, поклонники "мрачного туризма" бесцеремонно вторгаются в приватное пространство пострадавших и их семей, а также позволяют себе выходить за рамки элементарного приличия. Так, к примеру, во время прощания с Папой Римским Франциском в Базилике Святого Петра среди многочисленных паломников нашлись те, кто вместо тихой молитвы пытался сделать селфи у гроба понтифика.