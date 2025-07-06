Россиянин описал Венгрию фразой «местные красавицы компенсируют все минусы»

Российский путешественник побывал в Венгрии и назвал ее самой «неправильной» страной Европы. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«Но местные красавицы полностью компенсируют все минусы», — такой фразой описал увиденное автор публикации.

По словам путешественника, первое, что бросается в глаза в Венгрии, — разнообразный этнический состав.

«Глядя на пешеходов на улицах, трудно выделить какой-то один типаж. Например, в Финляндии много блондинок, в Испании — брюнеток. В Венгрии же такого нет — это многонациональное государство», — отметил россиянин.

Блогер также рассказал, что большое количество славян, проживающих в этой стране, делают местный быт очень похожим на российский. Кроме того, он подчеркнул, что венгры открыто поддерживают Россию и ее внешнюю политику — этим они выделяются на фоне других европейских стран.

«Но самое главное отличие — это, конечно же, сами люди. Венгры кажутся "белыми воронами" и для нас, и для европейцев — все смотрят на них и не видят ничего знакомого», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Словакии и описал местных девушек фразой «совсем как наши красавицы». По его словам, жительницы этой страны Европы — стройные, высокие и с роскошными волосами.