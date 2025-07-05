Турист пожаловался на отель в Египте

«Россиян заселили в недостроенный отель в Египте» – с таким посылом сегодня в телеграм-канале Shot появилась жалоба российских туристов на условия в Sunrise Alora Aqua Park Resort 4*. Приехав сюда вдвоем на неделю за 185 тыс. руб., они якобы вместо вида на море и зелень получили из окна пейзажи стройки. По их словам, рабочие начинают шуметь с восьми утра, и так продолжается до самого вечера. Также постояльцы пожаловались на пыль, её якобы можно заметить даже на шезлонгах возле бассейна. В подтверждение отдыхающие приложили кадры с корпусом, который находится на стадии ремонта.

© tourdom.ru

Как оказалось, на видео действительно отель в Хургаде. Но есть нюансы. Так, вид на море как опция отсутствовала в категории номера, выбранной клиентом при бронировании. Эту информацию журналисту TourDom.ru сообщили представители отеля.

«Турист забронировал самый дешевый номер без вида – standard back view. И после заселения стал шантажировать, что если его не переселят в более дорогой отель сети, то он разрушит ее репутацию. По факту в Sunrise Alora Aqua Park Resort 4* нет никакой стройки, но ведётся внутренняя отделка номеров в одном из корпусов. И номера back view как раз выходят на него. По возможности туристов переселяют. Данному гостю тоже предложили переезд в номер с видом на море, но он отказался», – рассказала журналисту TourDom.ru представитель сети Sunrise Алена Козырева.

В пост в телеграм-канале вошли не все видео, которые успел снять гость, являющийся, как оказалось, федеральным журналистом. Отельерам прислали еще несколько видео с ремонтными работами, готовых к публикации:

«Турист забрался на верхние этажи, которые вообще закрыты. Туда не селят людей, там тоже ремонт в номерах, и наснимал видео с рабочими».

Судя по сообщениям, которые есть в распоряжении редакции, гость хочет переехать в другой отель сети, выше категорией – Sunrise Holiday Resort 5* – на оставшиеся 2 ночи.

Sunrise Alora Aqua Park Resort 4* - это объект, который в межсезонье прошел реновацию. Ранее отель назывался Caesar Palace Hotel And Aqua Park. И эта информация многократно обсуждалась в турагентских чатах. Судя по отзывам, весной некоторые из агентов там уже были в рекламном туре.

Отдыхающие, которые в этом сезоне проводили отпуск в отеле, увидев сегодняшние новости, удивляются:

«Мы там были еще на майские праздники, и даже тогда никакую стройку не слышали». «Мы в бассейнах у аквапарка и на пляже обитали в июне, ремонта не слышно вообще. Пару раз когда на обед шли прям перед отелем, слышался шум болгарки, но не критично», – делятся впечатлениями другие туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам не понравился номер в турецком отеле с видом на трактор.