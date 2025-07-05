Популярное направление у россиян: что опасно делать туристу при поездке в Иран

Россияне все чаще стали выбирать Иран для отпуска. За последние два года турпоток в страну вырос в три раза, а в этом ожидается прирост еще на 30 процентов. Однако нужно учитывать, что в Иране, как и в других странах, существуют свои правила. Памятка для туриста — в материале «Вечерней Москвы».

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Почему стоит знать правила

По словам директора по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игоря Блинова, планируя поездку в Иран, нужно хорошенько подготовиться, так как там действуют определенные ограничения, которые могут показаться непривычными.

— К этому нужно быть готовым. Даже, казалось бы, несущественные, незначительные действия могут повлечь за собой определенные последствия, — предупредил собеседник «ВМ».

Он рассказал, что в Иране действуют очень жесткие законы: существуют определенные ограничения на ношение одежды, на поведение, на употребление определенного рода напитков и других продуктов. Есть ограничения на продажу, даже в местах пребывания туристов.

Памятка для туриста:

В Иране необходимо соблюдать дресс-код:

Для женщин под запретом: юбки, шорты, короткие платья, брюки, а тело и голова должны быть покрыты. При этом силуэт тела тоже должен быть скрыт. Открытыми могут оставаться лицо и кисти рук. Обязательным атрибутом женской одежды для женщин является платок. Брюки допускаются лишь в сочетании с верхней удлиненной одеждой свободного покроя и неярких цветов.

Мужчинам нельзя появляться в общественных местах в спортивной одежде и шортах (или другой короткой одежде).

— В отелях допустимо находиться и в привычной одежде, но при перемещении по стране правила должны соблюдаться, — уточнил Блинов.

Иран — страна, где действует «сухой закон»:

Под запретом алкоголь, сигареты и наркотические вещества. Ввозить в страну спиртные напитки тоже категорически запрещено — их изымают на таможне, причем с составлением протокола. Также нарушителя могут передать правоохранителям.

— Причем спиртосодержащую продукцию не удастся найти даже в аптеке, — отметил эксперт. — То же самое касается, кстати, и отдыха на Мальдивских островах. Но там продается алкоголь в отелях с системой «все включено» и ряде специально отведенных мест для туристов. В Иране с этим намного строже.

В Иране также строго запрещено фотографировать:

государственные учреждения;

военные объекты;

лиц в униформе.

В этих местах установлены предупредительные знаки, соблюдение которых контролируется полицией. Нарушение правил может стать поводом для ареста.

Другие запреты:

Кроме того, согласно памятке Министерства иностранных дел (МИД РФ), туристам в Иране:

Стоит помнить, что люди в стране (в большинстве) — глубоко верующие, ревностные мусульмане, поэтому проявлять неуважение к их религиозным чувствам опасно. Это может спровоцировать конфликтную ситуацию. Кроме того, оскорбление религиозных чувств, мусульманских богословов, религиозных святынь преследуется законом — можно на длительный срок угодить в тюрьму, и даже быть приговоренным к смертной казни.

В Иране запрещено здороваться с женщинами за руку и вообще к ним прикасаться, а также нельзя рассказывать анекдоты, совершать «неприличные телодвижения» и показывать картинки, открытки непристойного содержания.

Так как в стране действует «сухой закон», на улице нельзя появляться в нетрезвом виде — это грозит человеку арестом. За нарушение «сухого закона» суд может назначить денежный штраф, телесное наказание (удары палками) и даже тюремное заключение.

Список товаров, запрещенных для ввоза в Иран:

алкоголь;

любые продукты из свинины;

взрывчатые и взрывоопасные вещества;

игральные карты, лото и др. «азартные игры»;

наркотики;

печатная продукция, фильмы и фотографии, которые противоречат религиозным или национальным ценностям Ирана.

Отпуск в любой стране может закончиться, даже не начавшись, из-за отмены запланированного рейса. Возможно ли вернуть в этом случае потерянные деньги и компенсировать сорванный перелет, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.