«Антисанитария полная». Россиянка описала отдых на Кубе

Российская туристка отдохнула на популярном кубинском курорте Кайо-Коко и была разочарована поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Читательница издания рассказала, что стоимость пятидневного тура на остров составила 78 тысяч рублей на двоих. Пятизвездочный отель Woovo Playa Hermosa Resort россиянку разочаровал. По ее словам, в общественных зонах были кучи грязных тарелок, насекомые и грязь. Питание в отеле туристка назвала «отдельным сортом бедности».

«Вчерашнее вперемешку с позавчерашним и вдобавок к сегодняшнему... Про вкусы даже не говорю. Отношение будто свинюшек кормят», — такими фразами описала свой опыт автор отзыва.

Россиянка добавила, что алкоголь в отеле Кубы можно было получить только за взятку.

«Но и за доллары дают непонятный напиток под названием "ром", от которого головная боль, тошнота, рвота и все прелести жизни!» — возмутилась она.

Туристка также призналась, что полотенца и постельное белье в номерах не меняли и в жарком влажном климате они «начинали тухнуть» уже после первого применения.

«Лететь 12-13 часов и потом весь отдых не понимать, как помыться, напиться воды, не говоря о еде и чистой постели... Это не отдых! Антисанитария полная», — заключила соотечественница.

Ранее другая россиянка потратила 400 тысяч рублей на отдых в отеле «все включено» на Кубе и была разочарована. Она посетовала, что их каждый день кормили одними и теми же блюдами, столы стояли близко друг к другу, людей было много, а тарелок не хватало.