В АТОР назвали цены на летний отдых на Кипре

Российским туристам раскрыли цены на летний отдых на популярных курортах Кипра. Предложения опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Представители туроператора FUN&SUN отметили, что отели сети Atlantica в июле предлагают гостям скидки до 25 процентов при бронировании туров до 11 числа. Тур на семь ночей на кипрский курорт Лимасол обойдется от 76,8 тысячи рублей на двоих. За отдых по системе «все включено» в четырехзвездочном отеле Atlantica Panthea в Айя-Напе придется отдать от 179 тысяч рублей, а в пятизвездочном Atlantica Mare Paphos в Пафосе — от 279 тысяч рублей.

В АТОР предупредили, что для въезда на Кипр нужна национальная виза. Срок ее оформления — шесть рабочих дней.

Ранее россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году. В список вошли Турция, ОАЭ, Сербия, Белоруссия, Армения, Узбекистан и Казахстан.