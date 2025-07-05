Louis Vuitton запускает кампанию о путешествиях по Китаю

Louis Vuitton представил новую рекламную кампанию, посвященную путешествиям по Китаю, которая предлагает свежий взгляд на страну вне привычных туристических маршрутов. Съемки велись американским фотографом Алексом Сотом, известным своим художественным подходом к визуальному повествованию.

Первая часть кампании была снята на реке Лицзян в живописном Гуйлине. Там туманные горы, традиционные бамбуковые плоты и деревянные лодки стали естественным фоном для культовых аксессуаров Louis Vuitton — чемоданов Monogram Horizon и сумок Soft Keepall. В кадре они органично вписываются в пейзаж, становясь не просто предметами роскоши, а частью культурного нарратива.

Проект продолжится в двух других уникальных локациях Китая — Чжанцзяцзе и Датун — где каждый регион дополнит историю своей природной и культурной спецификой.

Кампания запущена через несколько дней после открытия в Шанхае флагманского магазина бренда и отражает стратегию Louis Vuitton по глубокой интеграции в китайскую культуру, подчеркивая уважение к наследию и одновременно продвигая образ бренда, соединяющего традиции и современность.