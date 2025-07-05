Туристов заселили в недостроенный отель в Египте

Россиян заселили в недостроенный отель Sunrise Alora Aqua Park Resort в Египте за 185 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает Shot.

По словам постояльцев, они несколько дней пытаются добиться переселения в другие номера, но свободных мест нет. Россияне рассказали, что их никто не предупреждал о проходящей реновации отеля. Они отметили, что строители начинают работы в восемь часов утра и продолжают их до самого вечера.

Сотрудники отеля предлагают только ждать, пока кто-то выселится из номеров с нормальным видом. Кроме того, из-за строительных работ по всей территории отеля видна пыль, в том числе ее можно заметить на шезлонгах возле бассейна, а также не работает лифт.

Ранее сотни жителей России приобрели путевки в отпуск у турфирмы в Санкт-Петербурге и лишились денег. Клиенты оказались обмануты организатором туров «Солнечный город». Сначала компания отменила поездки в Венгрию в мае и в Азербайджан в июне, а сотрудница агентства перестала выходить на связь и не предупредила об отмене рейсов.