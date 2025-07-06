Как российские туристы открывают для себя КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще туристические направления могут посетить путешественники в этой стране.

Туристический комплекс готов принимать гостей с 1 июля. Помимо отелей и гостиниц, рассчитанных на 20 тысяч посетителей, в зоне отдыха есть еще и большой аквапарк, спортивные площадки, культурные, торговые и развлекательные центры и многое другое. На мероприятии по открытию туриcтической зоны присутствовал посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

— Сибирь, Алтай и Дальний Восток всегда были привлекательны для отдыха, а сейчас к ним присоединяется не менее самобытное место — Северная Корея, — рассказал председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов.

Также 17 июня возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. А еще между Россией и КНДР строят первый автомобильный мост.

— Эти инициативы облегчат логистику и увеличат поток людей. Да, самолет до Северной Кореи летит восемь часов, но таким маршрутом наших людей уже не удивишь. А вот железнодорожный или автомобильный может многим приглянуться как часть самого путешествия, — добавил Сергей Абрамов.

Кстати, в августе ожидается возобновление продажи авиабилетов в КНДР.

Горы посмотреть

В Северной Корее также работает горнолыжный курорт Масик-рен. Для туристов подготовлены современные горнолыжные трассы, каток, крытый бассейн и даже сауна. Все желающие могут арендовать лыжное оборудование. Из окон номеров отеля открывается красивейший вид на заснеженные горы. Отдохнуть в горах Кореи можно за 123 тысячи рублей.

Погреюсь на берегу морском

Чтобы отдохнуть от городской суеты, можно полететь в курортную зону «Мазон». Она находится в 150 километрах от Вонсана. Правда, наслаждаться только морем на чистом огороженном пляже все 7 дней у туристов не получится: в тур входят экскурсии по городу. Посетителей, конечно, будет сопровождать гид. Стоимость поездки — около 130 тысяч рублей.

Узнать историю страны

Сердце демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Северной и Южной Кореей — поселок Панмунжом. Здесь в 1953 году было подписано соглашение о перемирии, завершившее Корейскую войну. Туристы смогут увидеть демаркационную линию перемирия. До конца 2025 года этот тур закрыт, но его стоимость известна — около 66 тысяч рублей.

Увидеть все и сразу

В программу, посвященную 80-летию освобождения КНДР от японской оккупации, входит посещение православного храма, гробницы короля Тонмена, родного дома президента Ким Ир Сена Мангендэ, Музея Победы. Стоимость тура — около 100 000 рублей.

Детский отдых

В международном детском лагере «Сондовон» есть аквапарк, океанариум, скалодром и зал игровых автоматов. Детей ждет и культурная программа — две экскурсии по Пхеньяну. За 67 тысяч рублей каждый ребенок получит возможность принять участие в культурных мероприятиях и отлично провести время.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖДУТ В САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ЛОКАЦИЯХ

Кольцо до горы донесем. В 2012 году после выхода фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» поток туристов в Новую Зеландию вырос почти на 50 процентов. Дело в том, что большинство сцен из кинофильма снимались в этой стране.Со всего мира по коктейлю. Алкотуризм в последние годы набирает обороты. Он совсем не подразумевает употребление безмерного количества алкоголя: это скорее возможность окунуться в культуру страны. Например, в Германии ежегодно во второй половине сентября проходит Октоберфест. Праздник начинается в центре Мюнхена и носит звание самого массового гулянья в мире. Продолжается он в среднем 16–18 дней. В эти дни принято пробовать настоящее немецкое пиво и участвовать в уличных мероприятиях.Любителям мистики. Темный туризм подразумевает посещение мест, связанных с катастрофами. Это могут быть места крушения самолетов, природных катаклизмов и войн. Особым местом притяжения стала Чернобыльская зона отчуждения. Такое направление вызывает в обществе дискуссии, однако любители такого вида туризма заявляют, что это возможность окунуться в историю и переосмыслить ее.Никаких следов цивилизации. Джайлоо-туризм предпочитают путешественники, которые хотят на какое-то время забыть о том, как шумит город, и отдохнуть от общества людей. В Киргизии местные фирмы предлагают тур в специальную глухую местность, где можно поспать в юрте, поесть традиционные киргизские блюда и не пользоваться телефоном. Сейчас такие предложения можно найти практически на любом континенте: от жаркой саванны до холодной тайги. Любой каприз за ваши деньги, как говорится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу:

— Начало нашего туристического сотрудничества — положительная тенденция. Северная Корея — колоритная и практически не изученная туристами страна. Любопытно посмотреть на зону отдыха на Кальмасском полуострове. Осталось только поехать и узнать, какие развлечения и культурную программу КНДР может предложить российским путешественникам.

Представители туристических агентств рассказали, что самыми опасными для российских туристов странами являются Египет, Турция и Таиланд. Они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток россиян.