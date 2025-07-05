Зарубежный отдых может подорожать в июле

Стоимость зарубежного отдыха для россиян в июле 2025 года может подорожать на 10-15% по сравнению с предыдущим месяцем в связи с сезонным фактором. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, стоимость отдыха за рубежом в 2025 году немного снизилась по сравнению с 2024 годом из-за укрепления курса рубля.