Зарубежный отдых может подорожать в июле

Зарубежный отдых для россиян в июле может подорожать на 10-15%
Стоимость зарубежного отдыха для россиян в июле 2025 года может подорожать на 10-15% по сравнению с предыдущим месяцем в связи с сезонным фактором. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, стоимость отдыха за рубежом в 2025 году немного снизилась по сравнению с 2024 годом из-за укрепления курса рубля.
"Напомню, что прошлым летом курс был порядка 100 рублей за доллар, сейчас - 78 рублей. Конечно, есть и издержки в связи со сложностями с платежами между нашими и иностранными юридическими лицами, но они были и в прошлом году", - добавила Ломидзе. "Другой вопрос, что есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10-15%, потому что спрос достаточно высокий", - подчеркнула глава ассоциации.