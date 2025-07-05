Россияне массово отказываются от отдыха в Абхазии

Смекалистые бизнесмены и подкованные маркетологи оперативно воспользовались сложившейся ситуацией вокруг увольнения бывшей сотрудницы абхазского министерства туризма.

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Как известно, причиной ухода Кристины Лакербая послужило ее заявление о желательности привлечения в республику состоятельных туристов из России. Этот случай отрицательно сказался на туристическом потоке в Абхазию: некоторые отдыхающие отказались от поездок, несмотря на заманчивые предложения.

Хотя стоимость организованных туров сопоставима с ценами в Сочи, а иногда и превосходит их, самостоятельная аренда жилья в частном секторе обходится гораздо дешевле. К примеру, недельное проживание с минимальным питанием в прибрежном гостевом доме может стоить от 10 тысяч рублей для семьи из трех человек.

Одновременно с этим, абхазские и российские специалисты по маркетингу активно использовали мемы про лапшу быстрого приготовления в рекламных акциях, получив, таким образом, практически бесплатный, но эффективный инструмент продвижения. По информации онлайн-издания «Большой Ростов», туристической отрасли Абхазии необходима модернизация, и за любой сервис здесь требуется платить.