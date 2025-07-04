На что могут рассчитывать туристы, пострадавшие от удара током в турецком отеле

Туристы из России, пострадавшие от удара током в отеле Siu Collection 5* в Кемере, требуют от туроператора возврата стоимости тура – 350 тыс. руб., а также компенсации морального вреда из расчета по 2 тыс. евро (около 186 тыс. руб.) на человека. Редакция TourDom.ru узнала мнение юристов.

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Как считают отдыхающие, отпуск их семьи был полностью испорчен из-за халатности принимающей компании. После произошедшего дочери понадобится помощь психолога: сейчас ребенок боится моря и почти все время сидит в номере.

В администрации гостиницы выплатить компенсацию отказались, предложив туристам бесплатно продлить проживание на неделю, но такой вариант их не устроил. Не дали там и видеозаписи с камер, которые могли запечатлеть ЧП, сказав, что они не сохранились из-за непогоды.

Сейчас россияне ведут переговоры с туроператором, отправившим их на отдых.

«У нас есть фото и видео доказательства, что в тот день пирс никак не был огорожен. Поэтому нас и ударило всех троих, мы вообще не сразу поняли, что там проходит ток», – рассказала россиянка изданию RT. Сейчас, по ее словам, на пирсе появилась красная лента и предупреждающая табличка.

Ответственность за качество и безопасность услуг несет туроператор, поэтому туристы вправе предъявить ему требования, напомнила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская:

«При этом, учитывая, что отдыхающие уже воспользовались услугами в полном объеме, можно требовать уменьшения их стоимости, самостоятельно определив и обосновав конкретную сумму, а также компенсации вреда при наличии доказательств и морального вреда».

Туристам придется доказывать факт случившихся событий, а также тяжесть перенесенных ими физических и нравственных страданий, добавил юрист Игорь Косицын.

«В моей практике подобные дела были. В 2023 году за травмы, которые туристка получила в ДТП на обратном трансфере суд взыскал с туроператора полную стоимость тура и компенсацию морального вреда. Несмотря на то что отдых уже закончился, и большей частью услуг россиянка воспользовалась».

ЧП в турецком пятизвездочном отеле произошло 29 июня. Виктория и Дмитрий с дочерью решили сделать фото на пирсе. Девочка дотронулась до каната и в результате удара током упала в воду. Травмы получили также отец и мать, бросившиеся ей на помощь.