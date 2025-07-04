Турецкие отели сообщили о спаде спроса у туристов

Количество туристов, посетивших Анталью в первом полугодии 2025 года, составило 6,25 миллиона человек — тем не менее, прогнозы на рост числа туристов из России и Германии не сбылись. Данную статистику опубликовало турецкое издание Turizm Ajansi.

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По словам главы Ассоциации отельеров Средиземноморья (AKTOB) Каана Кавалоглу, июнь оказался прибыльным месяцем благодаря совпадению мусульманских праздников с европейскими выходные. Тем не менее около 15 процентов туристов предпочитают останавливаться в частных апартаментах, из-за чего спрос на отели падает.

Кавалоглу отметил, что на некоторых турецких курортах отели сталкиваются с проблемами загрузки. Главным вызовом для владельцев гостиниц станут июль и август — критические для турбизнеса месяцы. Так, в июле 2024 года Анталью посетили около 2,8 миллиона туристов. Президент AKTOB добавил, что два последних месяца лета приносят около половины дохода отельной отрасли.

Издание отмечает, что минимальные цены на пятизвездочные отели Турции упали на 16 процентов в сравнении с прошлым годом. Тем не менее даже несмотря на снижение цен, спрос на турецкие курорты не вырос: отдыхающие предпочитают посещать Египет и ОАЭ, где также предлагаются выгодные условия для отдыха, передает Turizm Ajansi.

Представители туристических агентств рассказали, что самыми опасными для российских туристов странами являются Египет, Турция и Таиланд. Они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток россиян.