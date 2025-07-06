Из-за одной цифры в загранпаспорте туристы не смогли улететь в Египет

Туристы из Саратова не смогли улететь на отдых в Египет из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

© tourdom.ru

Чтобы поехать в тур с 9-летним сыном, жительница Саратова Марина оформила кредит в банке. Рейс авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду отправлялся из аэропорта Волгограда 4 июля.

Однако улететь в турпоездку семье не удалось: уже на паспортном контроле выяснилось, что в документе мальчика перепутана одна цифра. А именно, неверно был указан номер бланка – он заканчивался на «7», в то время как в конце машиночитаемой строки стоял правильный вариант – «6».

«В соответствии с заключением установлен факт непригодности паспорта», – сказано в уведомлении, которое выдали несостоявшимся туристам.

Маме и сыну пришлось вернуться в Саратов, чтобы обратиться в отдел МВД, где оформляли загранник, и перевыпустить его. Несмотря на это, туристка все же надеется, что они улетят в Египет, пусть и с опозданием.

«С этим документом мы уже ездили за границу в 2022 году, никаких проблем не было, – утверждает россиянка. – Поэтому меня ничего не насторожило. А теперь из-за ошибки паспортистов можем пропустить тур».

Комментируя ситуацию, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» напоминают, что при получении загранпаспорта, а также за какое-то время перед вылетом на отдых важно проверять личные данные и цифры в документе. В то же время многих вещей люди могут просто не знать.

«Это косяк именно паспортного стола, за который он должен ответить», - считают туристы.

Ранее TourDom.ru писал, несмотря на то что гражданин обязан проверять правильность данных в оформляемых документах, органы внутренних дел не освобождены от ответственности. На это указывают юристы. Поэтому, если поездка в Египет не состоится, туристка вправе получить от подразделения МВД, выдавшего паспорт, возмещение стоимости пропавшего тура, а также, возможно, компенсацию морального вреда.