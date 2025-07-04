Названа главная причина отказа россиянам в шенгенских визах

Россиянам назвали главные причины отказа в шенгенских визах. Список Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, одной из самых серьезных причин является подделка документов. По данным источника, чаще всего туристы фальсифицируют справки с работы, а также выписки из банка, Пенсионного фонда и портала «Госуслуги». В АТОР предупредили, что консульства тщательно проверяют предоставленную информацию. Их сотрудники могут позвонить работодателю или самому заявителю с уточняющими вопросами.

Еще одна распространенная причина отказа россиянам в шенгене — неподтвержденные брони отелей и авиабилетов. Если они были сделаны самостоятельно и потом отменены, консульство при проверке может не найти подтверждения проживания или перелета, а это приведет к отказу.

Другие «красные флаги» — отсутствие подтвержденного дохода при наличии крупных средств на счетах и неиспользование по назначению ранее выданных шенгенских виз.

Ранее россиянам перечислили наиболее часто выдающие шенген страны. Первое место в списке заняла Италия.