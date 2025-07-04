Несвиж собирает любителей музыки на джазовый фестиваль

В уникальном уголке Минской области, летописное упоминание о котором связано с битвой на реке Калка еще в 1223 году с участием князя Юрия Несвижского, его соотечественники приглашают на открытие 4 июля музыкального фестиваля.

© Российская Газета

В местном национальном историко-культурном музее-заповеднике БЕЛТА уточнили, что "Джаз в городе Н" с участием Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга в пятницу представит программу "Звуки джаз". Прославленный творческий коллектив страны создаст в Несвиже для гостей романтическую атмосферу в старинном замке, где ценители инструментальных композиций оценят чарующие звуки легкой, расслабляющей музыки, яркие и динамичные джазовые композиции и популярные песни.

А в субботу, информируют организаторы фестиваля, на сцене будет представлена концертная программа "Синатра-110", посвященная 110-летию со дня рождения американского певца, киноактера и одиннадцатикратного лауреата музыкальной премии "Грэмми" Фрэнку Синатре.

В здешних краях пользуется популярностью и фестиваль исторических реконструкций "Несвижская фортеция", где разыгрываются эпизоды периода средневековых турниров. Кстати, с созданием на рубеже веков местного музея-заповедника и дворцово-паркового ансамбля Несвижский замок уже 20 лет назад был внесен и в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо Несвижского замка, в городе сохранились и другие уникальные памятники архитектуры. В частности, в конце XVI века по проекту Джованни Бернардони был возведен первый на белорусских землях храм в стиле барокко - костел Божьего Тела, который и в настоящее время является действующим.

В те же времена была построена и Несвижская ратуша, которая считается древнейшей среди ратушных построек, сохранившихся на территории Синеокой. А в южной части города размещается комплекс построек бывшего монастыря бенедиктинок - первый женский католический монастырь.