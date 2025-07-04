Авиакомпания Red Wings пытается вернуться в график на рейсах на Пхукет

Boeing 777 авиакомпании Red Wings, который в среду вынужденно вернулся в Домодедово из-за технических проблем, не выполнив рейс WZ3097 Москва – Пхукет, снова в строю. Перевозчик не ответил на запрос о причинах задержки вылета на 23 часа, но, по словам туристов, проблемы были связаны с системой кондиционирования:

© tourdom.ru

«Летели в жаре и духоте – было отвратительно. Воздух из индивидуальных регуляторов обдува над сиденьями не помогал. Людям уже после взлета становилось тяжело. Моему молодому человеку ужасно плохо стало – пульс выше 130 поднялся», – рассказывают пассажиры в соцсетях.

Минувшей ночью самолет выполнил рейс на Пхукет – борт вылетел из Домодедово в 19:00 и ранним утром прибыл на курортный остров в Таиланде. Спустя 2 часа он отправился в Новосибирск рейсом WZ3052. В Толмачево его ждут в 17 часов по местному времени. Обратный вылет на табло пока что так же, как и раньше стоит на 00:30, хотя в теории есть шанс серьезно сократить отставание от графика.

Рейс WZ3098 Пхукет – Москва за 4 июля на онлайн-табло пока что не скорректирован, но туристов, у которых уже закончилось проживание на курорте, переселяют: