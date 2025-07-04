Росавиация разрешила Flynas летать из Эр-Рияда в Москву

Росавиация выдала разрешение Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

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С 1 августа перевозчик сможет выполнять 4 рейса в неделю во Внуково на лайнерах Airbus A320/A330. Разрешение действует до конца весенне-летней навигации.

В ведомстве подчеркнули, что выдача разрешения соответствует стратегии по расширению авиасообщения России с другими странами.

«Это делается в интересах как российских граждан, так и иностранных туристов», – отметили в Росавиации.

Ранее стало известно, что Шереметьево с 14 октября начнет обслуживать рейсы другой саудовской авиакомпании – Saudia. Это следует из расписания аэропорта, но пока без официального подтверждения. Полеты в Эр-Рияд будут выполняться 5 раз в неделю, однако бронирование билетов пока не открыто.

Saudia может предложить российским туристам стыковочные рейсы через Эр-Рияд на курорты Юго-Восточной Азии. То есть у пересадок в ОАЭ появится альтернатива.

Как ранее сообщало Минэкономразвития, переговоры о запуске рейсов велись более двух лет, но их неоднократно откладывали из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на полеты в регионе. Однако после снижения напряженности между Израилем и Ираном препятствий для запуска маршрутов стало меньше.