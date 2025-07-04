Какие страны стали популярнее среди россиян в 2025 году

В июле и августе россияне планируют отпуск в Японии, на Кипре, во Вьетнаме. Спрос по этим направлениям в сравнении с прошлым годом вырос на 67,5%, 66,7%, 58,3% соответственно.

Такие данные приводит «Яндекс путешествие».

Туроператоры отмечают, эти страны привлекают туристов теплым климатом, морем и развитой инфраструктурой.

Кроме того, во Вьетнам можно попасть, не оформляя визу.

«Кипр востребован в сезон отпусков - как теплое направление с привычным форматом отдыха и развитой инфраструктурой, а Япония предлагает уникальное сочетание современной инфраструктуры и многовековой культуры», - считают эксперты.

Помимо этих направлений россияне стали больше интересоваться поездками в Таджикистан (+33,3%) и Армению (+29,1%).

Ранее россиянин рассказал, что его больше всего раздражает на местных пляжах. Также россияне не хотят прерывать отдых в Турции, несмотря на пожары, которые бушуют в нескольких провинциях, включая туристический Измир.