Какие страны стали популярнее среди россиян в 2025 году

Туроператоры рассказали о росте интереса россиян к поездкам на Кипр и в Японию
В июле и августе россияне планируют отпуск в Японии, на Кипре, во Вьетнаме. Спрос по этим направлениям в сравнении с прошлым годом вырос на 67,5%, 66,7%, 58,3% соответственно.
Такие данные приводит «Яндекс путешествие».
Туроператоры отмечают, эти страны привлекают туристов теплым климатом, морем и развитой инфраструктурой.
Кроме того, во Вьетнам можно попасть, не оформляя визу.
«Кипр востребован в сезон отпусков - как теплое направление с привычным форматом отдыха и развитой инфраструктурой, а Япония предлагает уникальное сочетание современной инфраструктуры и многовековой культуры», - считают эксперты.
Помимо этих направлений россияне стали больше интересоваться поездками в Таджикистан (+33,3%) и Армению (+29,1%).
Ранее россиянин рассказал, что его больше всего раздражает на местных пляжах. Также россияне не хотят прерывать отдых в Турции, несмотря на пожары, которые бушуют в нескольких провинциях, включая туристический Измир.