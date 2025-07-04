Звезды отелей в Египте: чем «пятерки» отличаются от «четверок»

Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» интересуются требованиями к четырех- и пятизвездочным отелям в Египте. Редакция TourDom.ru решила продолжить тему, начатую с «Положения о квалификации», действующего в Турции.

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Согласно «Критериям гостеприимства», опубликованным на сайте гостиничной ассоциации Египта в октябре 2019 года, минимально допустимые размеры номеров в арабской республике чуть больше, чем в Турции. В 4* – от 24 кв. м, включая ванную комнату и прихожую, в 5* – от 28 кв. м. Терраса и балкон в эту площадь не входят.

Регламенты в отношении содержимого номеров – мебели, освещения, текстиля – расписаны подробно. Например, в отелях уровня 5* указана ширина двуспальной кровати (160 см). Матрас в 5* обязан быть высотой 25 см, а не так, как в гостиницах более низких категорий – 20.

Начиная с 4* постояльцам доступен круглосуточный рум-сервис, а с 5* – в душевой вместо занавесок положено защитное стекло. В отелях высокого уровня в номерах устанавливают минимум пять светильников, а правила в отношении мини-бара похожи на действующие в Турции.

«Критерии» описывают и требования к инфраструктуре. В «четверках» и «пятерках» должно быть минимум две зоны питания, а в «пятерках» – еще и два бара. Туристам, проживающим в 5*, перекусы доступны круглосуточно, а в 4* – только на протяжении 18 часов. Бассейны обязательны уже в четырех звездах, а в пяти хотя бы один из них должен подогреваться.

Впрочем, в классификации отражены далеко не все факторы, которые влияют на качество отдыха в курортных отелях Египта.

«Например, она не учитывает месторасположение гостиницы: есть элитные районы с променадом и менее престижные, – говорит представитель Sunrise Resorts в Египте Алена Козырева. – Стоимость размещения в пяти звездах в разных районах будет отличаться. Также не принимается во внимание дизайн и качество интерьеров».

Специалисты считают, что, выбирая отель для отдыха, туристам стоит ориентироваться на цену того или иного объекта и отзывы гостей или обращаться к опытному турагенту.

В сентябре 2019 года власти Египта объявили о переходе к новым стандартам классификации объектов размещения в стране. Критерии звездности были разработаны совместно с Всемирной туристской ассоциацией и полностью отвечают международным нормам.