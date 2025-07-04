Туристка сравнила пляжи в России и Мексике и назвала лучшие

Путешественница Марина Ершова сравнила пляжи в России и Мексике и назвала лучший вариант для отдыха. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, купаться в Мексике — одно удовольствие. Там лазурные песчаные пляжи с пальмами и чистой водой. В сочинском Адлере же, отметила она, из-за разлива мазута в Черном море купание стало экстремальным.

«Купаться опасно, это факт. А отпуск без моря — как пельмени без майонеза. Вроде, сытно, а радости — никакой», — написала Ершова.

Блогер добавила, что отдых в Мексике наполнен экзотикой: пирамиды майя, джунгли, розовые озера, вулканы, необычная еда. Из Сочи же близко до Абхазии, где есть живописные горы, озеро Рица и термальные источники.

Ершова отметила, что у каждого направления есть свои плюсы, однако за пляжным отдыхом лучше ехать в Мексику.

«Если море — ваша главная цель, пока стоит подумать. Потому что мазут — это не пляжный гель, и из волос он плохо вымывается», — заключила россиянка.

Ранее Ершова сравнила цены в мексиканских магазинах с российскими. Она обратила внимание, что в латиноамериканской стране очень дешевый хлеб.