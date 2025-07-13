Необычный отдых в Абхазии: где поесть, как Николай II

Что самое удивительное в Абхазии, созданное руками человека?

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Вопрос дискуссионный, но рискну предположить, что в топ-3 войдут: дольмены и ацангуары; 160-км Великая стена; здание, построенное без единого гвоздя, - ресторан "Гагрипш" в Гагре.

Кто и зачем за 2000 лет до н.э. строил эти дольмены (их считают гробницами, но это лишь версия) и "ограды карликов" (так с абхазского переводится "ацангуар"), непонятно. Абхазская стена - одна из трех величайших в мире, в одном ряду с Великой Китайской и "Красной змеей" в Иране. Кто построил? Опять загадка. Остались ее фрагменты VI века, в ту эпоху здесь воевали персы с византийцами. Сплошные тайны. Остается Гагрипш. Вот с ним полная ясность. Поедем поедим?

Царское дело

Если турист оказывается перед "Гагрипшем", то в него вселяется демон. Каждый слышал, что здесь обедал Николай II. Надо прорваться в обеденный зал и устроить фотосессию. Гости злятся, персонал в шоке. Как изгнать демонов? На минуту зажмурьтесь и мысленно отмотайте пару веков назад. Вот вы стоите на этом самом месте, но... вы посреди малярийного болота. Нет пальм, мимоз, эвкалиптов, не говоря уж о ресторане.

Лишь начиная с 1840-х годов начали осушать болота. Но уже 9 января 1903 года правнук императора Павла I принц Александр Ольденбургский с балкона "Гагрипша" открывает курорт. Это не просто ресторан, он был задуман в качестве курортно-духовного эпицентра: здесь устраивали елки для детей, театральные премьеры, на сцене выступали борцы и цирковые артисты. Сам Шаляпин здесь и ел, и пел.

Принц хотя и делал карьеру по военному ведомству, но интересовался медициной. Превращение малярийно-болотного побережья у речушки Гагрипш в "российскую Ниццу" - его заслуга.

Газеты, правда, принца ругали: широко размахнулся, потратив миллионы казенных рублей. Да, потратил. Но и результат налицо. В Гагру провели телеграф и телефон, свет и воду. Потянулись знаменитости. В 1912 году Гагру посетил император Николай II. В иную эпоху ресторан посещали практически все знаковые советские писатели, поэты, музыканты и художники. Сам Александр Ольденбургский советских пиров не застал, он с 1917 года в эмиграции: умер во Франции в 1932 году в возрасте 88 лет.

Индекс форели

Всегда читаю полемику в соцсетях о таких местах. О "Гагрипше" свежие отзывы позитивные: вкусно, атмосферно, уютно. Из критических: дорого. Есть много "кулинарно-финансовых индексов", от борща до бигмака. Я придумал свой: "индекс форели".

В сухумском кафе для местных жареная форель обойдется в 400 руб. На вкус - пальчики оближешь, хозяйка заведения сама приносит еду и напитки. В столовой "Лодочка" (Гагры) - 500 руб. Готовят неплохо, но это столовая: ты сам официант и поднос с грязной посудой - тоже сам, плиз.

На озере Рица в ресторанчике - 850, обслуживал официант. В "Гагрипше" в меню жареная форель - те же 850 руб. Но атмосфера иная: на Рице обедали под магнитофонный шансон из соседнего заведения, а в "Гагрипше" живая музыка: выступил скрипач и музыкант с армянским дудуком...

У каждого свое представление о прекрасном. Да и о ценах лучше не спорить, доходы у всех разные. Но многие могут ненадолго почувствовать себя принцем Ольденбургским. В меню "Горячая сковородка", любимое блюдо принца: говяжья и свиная вырезка, куриное филе - 1200 руб.

Сытный вечер в Гаграх

"А где любимые места Николая II и советских вождей? - допытываюсь у хозяйки заведения Инги Виссарионовны. - В отдельном кабинете?"

Оказалось, кабинет есть, он на втором этаже. Причем в старые времена к нему из кухни блюда поднимали на лифте. Но знаменитости предпочитали место в общем зале: сразу после входа направо. В путеводителях об этом не пишут.

"Удивительно, но и сегодня так", - говорит Инга Виссарионовна.

Это подсказка читателям "РГ". Хотите сидеть там, где пил чай Антон Павлович Чехов, кушала эклеры Любовь Орлова, пировал Федор Шаляпин и читал стихи Владимир Маяковский - локацию вы теперь знаете.

Еще популярное место: у сцены. Но это и понятно.

Где отдыхал Николай II, доподлинно неизвестно, но если для вас это важно - выходите на балкон. Там он точно был: курил, наслаждался видом на Приморский парк и морскими закатами.

Для традиционной абхазской свадьбы (от 1000 гостей) ресторан маловат, здесь максимум 450 мест. Но свадьбы все равно играют: магнетизм места. И не только местные. Например, прошлой осенью олимпийский чемпион Александр Карелин справлял свадьбу дочери. Всех привлекает история - сошлись прошлое и настоящее.

Деревянные перила на балконе не выдержали испытания временем. Балкон восстанавливали мастера из Сочи, максимально аутентично: по старым фотографиям, все как при принце. Часы - ровесник заведения, им 122 года. Заводят раз в два дня. Швейцария, вечный механизм. Идут. А как иначе? Собственно, здесь и снимали клип Аллы Пугачевой на песню "Старинные часы".

...Много десятилетий идут споры о том, следует ли в Гагре поставить памятник Александру Ольденбургскому. Он и знаковая личность, и олицетворение царизма. Дискуссия закончена: у "Гагрипша" устанавливают бюст принцу. Скоро откроют.

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