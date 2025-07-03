В РСТ напомнили о необходимости медстраховки для путешествий за рубеж

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин напомнил о необходимости медицинской страховки для путешествий за рубеж.

«Медстраховка особенно необходима тем, кто отправляется в отпуск с детьми. В среднем стоит она €9—10 за десять дней», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, беда может случиться с теми, кто не привык тратиться, — им собирают деньги, помогает консульство.

«Заграничные больницы могут выставить огромные счета», — добавил Барзыкин.

Ранее коммерческий директор компании VIZANT GROUP, управляющей курортом LES Art Resort Денис Логачёв дал рекомендации по выбору гостиницы.