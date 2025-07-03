Россиянка отсудила у МВД сотни тысяч рублей за испорченный отпуск

Жительница Краснодарского края лишилась поездки в Таиланд с мужем из-за ошибки в загранпаспорте и решила судиться из-за этого с МВД. Как пишет «Российская газета», ей удалось выиграть — четвертый кассационный суд общей юрисдикции обязал ведомство компенсировать ей стоимость турпутевки.

По данным источника, ошибка заключалась в дом, что в документе россиянке в графе «пол» поставили букву «м», тем самым определив ее как мужчину, а не женщину.

Вместе с ней в отпуск не смог полететь и муж. Он остался с супругой в России.

Россиянам разрешили не замечать мелкие ошибки в загранпаспортах

Как указали в суде, глаз гражданина — не алмаз, и, следовательно, человек не обязан замечать подобных мелких недочетов.

То, что МВД обязано компенсировать семейной паре стоимость сгоревшей путевки, признали еще суды первой и второй инстанции, однако в паспортном столе с этим не согласились. Там возмутились невнимательностью гражданки, отметив, что при получении, а уж тем более перед бронированием туров, документ следует тщательно проверять.

Однако с этими суждениями не согласился кассационный суд.

«Довод о том, что истец должна была обнаружить ошибку при получении паспорта, отклоняется, так как ошибка в графе "пол" при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала», — указали в суде, сославшись на пункт 147.3 Административного регламента МВД.

Россиянке обязали вернуть стоимость путевки на двоих

Так как вместе с женщиной в отпуск не смог отправиться и ее муж, суд постановил взыскать с МВД полную стоимость совместно приобретенной поездки. В суде подчеркнули, что семья собиралась отправиться в отпуск, чтобы отметить там 8 Марта, а из-за того, что женщину не выпустили из страны, реализация основной цели — отмечание праздника — была невозможна.

Таким образом, ведомство обязали компенсировать россиянам 206 тысяч рублей (стоимость сгоревшей путевки) и дополнительно 20 тысяч (компенсация морального вреда).

Россиянам не впервые удается отсудить компенсацию за испорченный отпуск

Аналогичная ситуация произошла с жителями Урала в прошлом году. Им также удалось добиться расположения суда и компенсации от МВД в размере более 400 тысяч рублей.

Тогда на пограничном контроле в аэропорту Кольцово у семейной пары с ребенком возникли проблемы: отца пропустили, а матери с ребенком лететь запретили — у обоих были допущены ошибки в документах. У женщины в паспорте вместо «Ансаровна» было написано «Ансарова», а у ребенка в строке с полом значилась не буква, а символ «>».

Уточнялось, что тур был приобретен семьей за 575 тысяч рублей. Туроператор смог вернуть им лишь 110 тысяч от этой суммы. Тогда они приняли решение обратиться в суд, который в результате встал на их сторону. Он постановил выплатить семье 465 тысяч рублей за путевку и 30 тысяч рублей — за моральный вред.