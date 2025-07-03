Российские туристы уже могут посещать Израиль

Посольство России в Тель-Авиве заявило, что сейчас нет ограничений для посещения Израиля российскими гражданами. В сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии, отмечается, что ситуация в стране «относительно стабилизировалась».

Однако туристам, находящимся в Израиле, рекомендуют избегать районов, граничащих с Сирией, Ливаном и сектором Газа. В посольстве также призвали соблюдать повышенные меры безопасности, даже несмотря на улучшение обстановки, и следовать указаниям местных властей в случае ЧП.

При этом Минэкономразвития пока не сняло рекомендацию о приостановке продаж туров в Израиль и Ирак.

Тем временем авиакомпании постепенно возобновляют рейсы. Red Wings с 2 июля начала выполнять полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Петербурга, а с 3 июля добавится рейс из Минеральных Вод. «Азимут» также продолжает летать в Израиль.

Таким образом, несмотря на смягчение позиции посольства, официальные рекомендации для туристического сектора пока остаются в силе.