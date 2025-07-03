Внуково решает проблемы с багажом пассажиров Turkish Airlines

Пассажиры Turkish Airlines снова жалуются на авиакомпанию. Туристы, летевшие накануне рейсами ТК211 и ТК3038 из Антальи во Внуково, не получили свой багаж. В московском аэропорту сообщили, что знают о проблеме и решают ее.

В частности, в пресс-службе Внуково пояснили, что увеличили штат сотрудников и в оперативном порядке обрабатывают заявки пассажиров. На данным момент принято 167 заявлений на 300 мест.

«Turkish Airlines дослала багаж рейсом ТК419, итого выдано пассажирам лично, направлено на доставку или досыл 200 мест багажа. Для получения дополнительной информации и решения вопросов по возврату и получению чемоданов следует обращаться к официальным представителям перевозчика», – уточнили во Внуково.

О проблемах рассказали и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Turkish Airlines рейсом ТК211 от 30 июня не доставила багаж большей части пассажиров», – пожаловался один из туристов.

В прошлом месяце турецкий флагман дважды не доставлял багаж пассажиров на рейсах в Москву. В авиакомпании сообщали, что чемоданы сняли из-за превышения максимальной взлетной массы самолетов. Росавиация рекомендовала Turkish Airlines в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и не повторять подобного.