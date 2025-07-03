Air Arabia неожиданно предложила слетать в закрытую для россиян Чехию

Предложение, на которое сложно согласиться, сделала россиянам Air Arabia. В соцсетях арабского перевозчика появилось приглашение «открыть для себя волшебство Праги». С 20 декабря авиакомпания планирует «связать шесть городов России» – Москву, Екатеринбург, Уфу, Самару, Казань и Сочи – с Чехией. Рейсы будут выполняться через хаб лоукостера в Шардже.

И все бы ничего, но Чехия уже несколько лет не пропускает через свои внешние границы граждан РФ с обычными краткосрочными шенгенами, полученными с целью туризма, спорта или культуры. Тот, кто хочет посетить страну, вынужден сначала въезжать в Единое европейское пространство через другие государства.

Станет ли направление востребованным у обладателей других категорий виз, покажет время. Но рейсы будут ежедневными. Главное, чтобы туристы, не слишком осведомленные в нюансах въезда в страну, случайно не приобрели билеты. Есть и еще один нюанс – страна не признает пятилетние российские загранпаспорта.

Тем не менее посмотрели, какие варианты предлагает авиакомпания – round trip из Москвы можно взять от 60 тыс. руб. в случае выбора самого дешевого тарифа. Время в пути в одну сторону составит порядка 14 часов при наиболее короткой пересадке. Из регионов поездка займет примерно столько же по времени, но обойдется чуть дороже.

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