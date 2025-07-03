Как изменился интерес к турам в Азербайджан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вчерашнем брифинге посоветовала «тщательно учитывать текущую обстановку» россиянам, которые собираются посетить Азербайджан или уже находятся там. Поводом послужил арест российских журналистов. Позднее в Посольстве России в Азербайджане рассказали о многочисленных обращениях от россиян, приехавших в республику в том числе с целью туризма – силовики проверяют у них документы, а также применяют «физическое насилие».

Слова Марии Захаровой нельзя рассматривать как официальную рекомендацию МИД воздержаться от поездок в Азербайджан, поэтому российские туроператоры продолжают продажу туров.

«Мы ориентируемся на решение органов власти», – пояснили нашему корреспонденту в офисе одной из крупных компаний.

Отказов от уже запланированных поездок в Азербайджан тоже пока нет.

«У нас ближайшие заезды 4 и 6 июля. Думаю, что туристы поедут», – сказал «ТурДому» гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин.

Тем не менее резкое обострение отношений между странами не осталось без последствий.

«Аннуляций как таковых действительно нет, но интерес к Азербайджану упал. Это видно по статистике обращений к сайту», – описала ситуацию Любовь Воронина, руководитель международных проектов Sletat.ru.

По ее словам, если сравнить показатели текущей недели с прошлой, то количество обращений по Азербайджану снизилось на 30%.

«При этом по туроператору я наблюдаю, что активнее бронируют туры в Грузию. Возможно, произошла переориентация на это направление».

Наши собеседники не считают ситуацию в Азербайджане критической – дипломатические кризисы иногда случаются, и обычно туристы понимают, что их это не касается.