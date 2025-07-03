Звезды у отелей в Турции: скандал стал поводом для изучения правил

Туристы интересуются, по каким критериям отели в Турции получают «звезды». «Почему в пятизвездочной гостинице номера могут быть маленькие?» – спрашивают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Поводом стало обращение россиянки, которая пожаловалась, что ее поселили в крохотном номере – «деревянном скворечнике», где нет даже шкафа.

Редакция TourDom.ru ознакомилась с «Положением о квалификации туристических объектов», принятым в Турции в 2019-м и дополненным в 2023–2024 годах.

Согласно документу четырехзвездочная гостиница может иметь как минимум 10 номеров, пятизвездочная – от 60. Минимально допустимые размеры номера в 4* – от 20 кв. м, включая ванную комнату, в 5* – от 25 кв. м. Как видим, нормативы по площади номера четко определены, шкаф же обязателен для отелей любого уровня.

Фен и телевизор в комнате обязательны в Турции для гостиниц начиная с категории 2* и выше, сейф – с 3* и выше. Привилегия отелей высокого уровня (4–5*) – кондиционирование воздуха и доступный интернет не только в общественных местах, но и в номерах. Вместимость ресторанов в таких гостиницах в сумме должна составлять не менее трети от ее жилого фонда. В 4 и 5*, в отличие от объектов более низких категорий, есть комнаты, где можно оставить багаж, постояльцам оказывают услуги доставки чемоданов и химчистки.

У отдыхающих в 5*, помимо сервисов, доступных в 4*, есть мини-бар, станция для приготовления горячих напитков. В комнате – зеркала в полный рост, розетка у кровати и возможность управления освещением. Постояльцы могут заказывать в номер блюда из ресторана. Вход для гостиничного персонала в жилые корпуса расположен отдельно от двери для гостей.

Туристы, проживающие в 4*, пользуются как минимум 10 видами канцелярских и туалетных принадлежностей. Это могут быть ручки, блокноты, тапочки, халаты, гели, шапочки для душа и прочее. Постояльцам 5* доступны 15 разновидностей подобных «опций».

Оговариваются в регламенте условия организации лифтов в корпусах. В 4* отеле они предусмотрены в случае, если гости будут подниматься или спускаться хотя бы на три этажа, а в 5* – как минимум на два.

Туристы часто жалуются, что питание в разных отелях 5* очень сильно отличается. Однако в Положении нет требований к гостиницам по организации работы общепита, числу и составу блюд на шведском столе. Количество ресторанов, баров, меню и ассортимент напитков отели определяют самостоятельно и указывают в своей концепции. То же самое и в отношении развлекательной инфраструктуры – бассейнов, спа-центров, магазинов, детских клубов и пр.

Из-за «рамочных» требований отели в Турции очень разные, инфраструктура и сервис в «четверке» иногда лучше, чем в «пятерке», соответственно, отличаются и цены. Чтобы разобраться в нюансах и выбрать подходящий вариант для проживания, туристам нужно или тщательно изучать информацию с сайтов и отзывы, или обращаться к турагенту.