Слетать на Кипр теперь можно дешевле

Средняя стоимость авиабилетов из России на Кипр в июле - августе снизились почти на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс путешествия" (есть в распоряжении ТАСС).

Так, в июле - августе 2024 года перелет туда-обратно обошелся бы в среднем в 91,2 тыс. рублей, сейчас же - 57,9 тыс. рублей. Согласно исследованию, наиболее заметное снижение средней стоимости авиабилетов зафиксировано на рейсах в Ларнаку - город на южном побережье Кипра. В 2025 году средняя цена билетов туда и обратно снизилась на 32,9%, составив 69,5 тыс. рублей.

По словам экспертов, Кипр остается востребованным для летнего отдыха у туристов, предпочитающих самостоятельные путешествия.

"Несмотря на необходимость визы, регулярные рейсы, теплое море и европейский сервис делают его одним из стабильных маршрутов на карте дальнего зарубежья", - уточнили они.

Помимо того, подешевели авиабилеты на рейсы из России в Германию и обратно на 18,1%, до 70,9 тыс. рублей, в Малайзию - на 18%, до 58 тыс. рублей, в Испанию - на 17,4%, до 82,8 тыс. рублей, и Грецию - на 14,3%, до 75 тыс. рублей.