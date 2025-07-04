Как изменится турпоток в ОАЭ и Египет в 2025 году

Туристический поток из России в Египет и ОАЭ по итогам 2025 года может сократиться менее чем на 1% по сравнению с 2024 годом, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я думаю, что он не снизится по итогам года. Да, была неделя провала продаж - до 40% у некоторых компаний, - но они начали восстанавливаться. И, зная поведение наших туристов, если ничего страшного не произойдет, то по итогам года может быть менее 1% будет снижение", - сказала Ломидзе.

В 2024 году почти 2 млн российских туристов посетили Объединенные Арабские Эмираты, Египет - 1,48 млн российских туристов.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.