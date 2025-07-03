Туроператоры РФ не получали запросов на досрочное возвращение из Азербайджана

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Туроператоры не получали от российских туристов в Азербайджане жалоб или запросов на досрочное возвращение. Аннуляции бронирований также пока носят единичный характер. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры-члены АТОР, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - говорится в сообщении.

В ассоциации также сообщили со ссылкой на МИД республики, что за январь - апрель 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тыс. россиян.

"Эксперты АТОР оценивают, что в этом потоке доля организованных туристов может составлять около 2,5%", - добавили в ассоциации.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х гг. Под стражу заключены восемь обвиняемых.

По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на четыре месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.

В новость внесена правка (15:25 мск) - передается с уточнением периода в третьем абзаце.