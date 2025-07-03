Цены как на Мальдивах: приморские туристы в шоке от подорожавшей Турции

Туристы из Приморья, неоднократно посещавшие Турцию в период с 2020 по 2024 год, выразили серьезное разочарование резким ростом цен в стране, который, по их мнению, превратил некогда бюджетное направление в отдых уровня Мальдивских островов или США. Они подчеркнули свою любовь к Турции за ее кухню, атмосферу, природу и море, но констатировали, что текущая ценовая политика существенно снижает привлекательность поездок.

«Мы обожаем эту страну всей душой – за еду, атмосферу, природу, море, но после последнего анализа цен поняли: теперь отдых там сравним с поездкой на Мальдивы. И это не преувеличение», – рассказала Юлия Грушина в своем блоге.

Она вспоминала, как в прежние поездки тратили в кафе незначительные суммы и активно покупали недорогие товары для дома, такие как пледы, ковры и хлопковые полотенца. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Туристы признались, что были шокированы масштабами роста цен, особенно на фоне падения турецкой лиры: если в начале периода доллар стоил около 7 лир, то сейчас его курс достиг 40 лир.

Цены в общепите вызывают особое беспокойство. Если раньше обед из трех горячих блюд и пива в туристическом месте обходился примерно в 30 долларов, что соответствовало среднемировым ценам, то сейчас салаты начинаются от 15 долларов, а горячие блюда – от 20 долларов. Путешественники отмечают, что такой уровень цен характерен для Мальдив (на курортах) или США, где, по их опыту, платили даже меньше.

Система «все включено» в отелях частично смягчает проблему с питанием, так как позволяет редко посещать городские кафе. Однако настоящей потерей туристы называют утрату возможности доступного шопинга. Любимые магазины товаров для дома в Бодруме, где раньше за копейки (500-800 рублей) можно было купить качественные покрывала или пледы, а за 1000 рублей – хороший ковер, теперь недоступны. Цены на знаменитые турецкие хлопковые полотенца (ранее 200-300 рублей) и одежду в сетевых магазинах (Zara, Mango, LC Waikiki и др.) также выросли настолько, что делать покупки стало выгоднее в Азии.

Дополнительным ударом стали цены на достопримечательности. В качестве примера приводится билет во дворец Топкапы в Стамбуле стоимостью 4200 рублей (около 50 долларов) для туристов, тогда как для местных он стоит лишь 740 рублей. Также упоминается платный вход в мечеть Айя-София (2250 рублей), ранее бывшую бесплатной (и остающейся таковой для резидентов).

Несмотря на сохранившуюся любовь к Турции и надежду посетить ее в будущем, туристы из Приморья констатируют, что текущий уровень цен больше не вызывает прежнего энтузиазма. Пока они видят более привлекательные варианты для отдыха в Азии, отмечая ее близость и доступность.

Напомним, ранее стало известно о запуске нового северокорейского курорта. Первый тур стартует 7 июля. Что ждет россиян и сколько это будет стоить, рассказываем по ссылке.