«Ты не гость, а ходячий кошелек». Блогер описал отношение к туристам в Абхазии

Россиянин побывал в Абхазии и объяснил, почему больше не хочет возвращаться в эту страну. Своими наблюдениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор пожаловался, что местные жители смотрят на туристов «голодно-выжидающим и оценивающим взглядом».

«Как будто ты не гость, а ходячий кошелек, который вот-вот ошибется и заплатит лишнее», — такими словами описал он отношение к приезжим.

Путешественник также обратил внимание на плохое благоустройство, «убитые» дороги и запустение, а также на отсутствие сервиса. По его словам, туристов в Абхазии везде пытаются обмануть и развести на деньги.

Ранее россиянам раскрыли стоимость поездки в Абхазию на двоих. Неделя отдыха в этой стране в среднем обойдется в 80 тысяч рублей.